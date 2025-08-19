Sicilia

Lotto: in Sicilia tripletta da oltre 28mila euro

Vincite nelle provincie di Messina, Palermo e Catania

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sicilia sorride con il Lotto grazie a una tripletta da oltre 28mila euro: come riporta Agipronews, vinti 12.500 euro a Terrasini, in provincia di Palermo, grazie a un ambo in via Giacomo Matteotti, colpo da 8.250 euro a Mascalucia, in provincia di Catania, con sei ambi, quattro terni e una quaterna in via Cesare Battisti, seguiti dai 7.750 euro di Messina grazie a tre ambi e un terno in via Consolare Pompea. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,5 miliardi da inizio anno.

