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Malore dopo tuffo in barca, 72enne muore due giorni dopo il ricovero 

Non ce l’ha fatta il 72enne di Sciacca che due giorni fa aveva accusato un malore dopo essersi tuffato da una imbarcazione

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Non ce l’ha fatta il 72enne di Sciacca che due giorni fa aveva accusato un malore dopo essersi tuffato da una imbarcazione. L’uomo, che si trovava nella spiaggia di Capo Bianco, è deceduto nelle scorse ore all’ospedale di Caltanissetta dove era stato trasferito d’urgenza. Il dramma si è consumato in un lembo di mare tra Agrigento e Sciacca.

Il 72enne era stato soccorso da due sanitari – un medico e un infermiere – che si trovavano casualmente in spiaggia. Sono stati i primi a praticare le manovre di soccorso e allertare il numero unico di emergenza. L’uomo era stato poi trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove, purtroppo, è deceduto nelle scorse ore. 

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