Epifania con il maltempo, allerta gialla ad Agrigento

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, avvisa la cittadinanza che il D.R.P.C. ha diramato avviso per il rischio meteo-idrogeologico allerta gialla con rovesci o temporali N. 26005 del 05/01/2026 con validità dalle ore 0:00 fino alle ore 24:00 del 06/01/2026

Si invita la cittadinanza alla prudenza: Limitare gli spostamenti; Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere; Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento; Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena; Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano; Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori; Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso; Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli; Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione; Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.