Agrigento

Epifania con il maltempo, allerta gialla ad Agrigento

La protezione civile dirama l’allerta gialla per la giornata dell’Epifania che sarà caratterizzata da piogge e vento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè,  avvisa la cittadinanza che il D.R.P.C. ha diramato avviso per il rischio meteo-idrogeologico allerta gialla con rovesci o temporali N. 26005 del 05/01/2026 con validità dalle ore 0:00 fino alle ore 24:00 del 06/01/2026

Si invita la cittadinanza alla prudenza: Limitare gli spostamenti; Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere; Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento; Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena; Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano; Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori; Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso; Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli; Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione; Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

Epifania con il maltempo, allerta gialla ad Agrigento
Sicilia by Italpress

Schifani incontra il parroco dello Zen “Potenzieremo la videosorveglianza” / Video
Apertura

Maxi traffico illecito di rifiuti tra Niscemi e Licata: chi sono gli indagati agrigentini 
Agrigento

Maxi truffa da 100 mila euro ad una signora, indagato 20enne agrigentino 
Ultime Notizie

Mafia, 46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella: tra misteri e depistaggi
Sicilia

Tar, inammissibile il ricorso contro il piano rifiuti della Regione
banner italpress istituzionale banner italpress tv