Dalla Valle dei Templi il grido di pace delle donne dell’Inner Wheel

“Dalla Valle dei Templi il grido di pace delle donne”: L’Inner Wheel di Agrigento scrive ai Grandi della Terra

In un inizio di 2026 segnato da conflitti che scuotono le fondamenta dell’umanità, l’Inner Wheel Club di Agrigento ha lanciato un appello solenne. Attraverso una Lettera Aperta indirizzata, tra gli altri, al Presidente Sergio Mattarella, alla Premier Giorgia Meloni e a Sua Santità Papa Leone XIV, le socie hanno dato voce a quello che definiscono il “Grido della Concordia”.

L’iniziativa nasce in concomitanza con la Sagra del Mandorlo in Fiore, una festa nata proprio per celebrare la pace e il ritorno alla vita. Per il Club agrigentino, questa sfida è un dovere morale che non può essere ignorato.

Nel testo inviato alle istituzioni e alla stampa nazionale e internazionale, le donne dell’Inner Wheel esprimono un netto rifiuto alla logica della violenza: “Vi scriviamo per condividere un grido di dolore e di ribellione morale che nasce davanti all’orrore indicibile del conflitto che sta sconvolgendo l’umanità in questo inizio di 2026”, si legge nella lettera. “È un appello, scrivono, che nasce dall’immedesimazione profonda con le madri, le mogli e le famiglie che in questo momento subiscono l’atrocità della distruzione totale”. Dalle pietre millenarie della nostra Valle dei Templi, dal Tempio della Concordia… si alza un rifiuto netto alla logica del terrore e della guerra e una richiesta disperata di umanità e pace. Ci auguriamo, aggiungono, che la nostra voce non resti isolata in questa settimana dove è stato acceso il tripode dell’amicizia tra i popoli”.

L’appello non si ferma ai confini nazionali. È stato infatti inviato alla sede centrale dell’International Inner Wheel a Londra con l’oggetto: “Urgent Appeal for Peace from Agrigento Club (Italy) – District 211”. L’obiettivo è mobilitare una delle più grandi organizzazioni femminili di servizio al mondo affinché il messaggio di pace diventi “inarrestabile”.