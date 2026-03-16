A soli 20 anni fonda un Circolo Culturale: la scommessa di Giuseppe Iatì per Montallegro

Mentre molti giovani sognano il futuro lontano dalla propria terra, c’è chi decide di restare e di seminare bellezza. Giuseppe Iatì, a soli 20 anni, annuncia la nascita del “Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS”, una realtà che nasce con un obiettivo nobile: esaltare il territorio e le sue radici.

​Il giovanissimo Presidente Iatì lancia un messaggio di amore per le proprie origini: “Credo profondamente nel potenziale della nostra terra. Il Circolo nasce per unire scrittori e rappresentanti della cultura, rendendo Montallegro il fulcro culturale del nostro territorio”. Si tratta di una vera e propria dichiarazione di fiducia nel futuro: “In Sicilia è in atto una rivoluzione culturale”, dichiara Iatì. Il progetto punta a valorizzare l’identità locale e a creare nuove opportunità di confronto per tutta la comunità.

​Le attività del Circolo inizieranno a breve, con un calendario di eventi che verrà svelato sulla pagina ufficiale. Una storia, quella di Giuseppe, che dimostra come la passione per la cultura non abbia età e come il legame con il proprio territorio possa diventare il motore di nuovi, ambiziosi progetti.