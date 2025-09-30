Sicilia

Maltempo in tutta la Sicilia, oggi allerta gialla anche ad Agrigento

Per domani sull'isola sono previste "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro occidentali

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso per domaniun’allerta gialla per condizione meteo avverse sulla Sicilia. Per domani sull’isola sono previste “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro occidentali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Le temperature “in sensibile calo”, i venti “tendenti a forti settentrionali” e per i mari “molto mosso, dalla serata, lo Stretto di Sicilia”.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Franco Castaldo

Maltempo, chiuse tutte le scuole a Sciacca
Apertura

Cade a terra mentre passeggia e sbatte la testa, 54enne in prognosi riservata
Apertura

Crolla parte del soffitto di un’abitazione per il peso della cisterna, sfiorata tragedia a Ravanusa
Apertura

In fiamme il deposito di un muratore sessantenne, indagini 
Siracusa

Mitragliatrice, pistola e silenziatore in casa: arrestato 46enne 
Caltanissetta

In casa con cocaina e hashish, arrestato 49enne