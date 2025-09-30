Maltempo in tutta la Sicilia, oggi allerta gialla anche ad Agrigento

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso per domaniun’allerta gialla per condizione meteo avverse sulla Sicilia. Per domani sull’isola sono previste “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro occidentali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Le temperature “in sensibile calo”, i venti “tendenti a forti settentrionali” e per i mari “molto mosso, dalla serata, lo Stretto di Sicilia”.