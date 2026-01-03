Maneggia pistola nel centro di Licata, 26enne “incastrato” dalle telecamere 

Ci sono i primi sviluppi investigativi in seguito alla rissa avvenuta la notte di Capodanno nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele, a Licata. Un ventiseienne del posto, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di favoreggiamento, ricettazione e porto abusivo di arma.

I carabinieri – dopo essere intervenuti per una zuffa che ha coinvolto una decina di giovani – hanno estrapolato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. I filmati hanno “inchiodato” un ventiseienne mentre maneggiava una pistola (al momento non trovata). Per questo motivo il ragazzo risulta adesso indagato a piede libero.