Maxi furto di rame in un’azienda alla zona industriale, danni per 50 mila euro 

Non si fermano i furti alla zona industriale di Agrigento. Dopo i tre colpi messi a segno negli scorsi giorni si è registrato un nuovo episodio. Ignoti malviventi hanno preso di mira un capannone utilizzato come deposito da una ditta di costruzioni di proprietà di un imprenditore quarantenne di Favara.

I ladri hanno rubato ben 2.500 chili di cavi elettrici in rame depredando, di fatto, tutta lo stabile. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 50 mila euro. A fare la scoperta è stato il proprietario della società al quale non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma della stazione di Aragona per risalire ai responsabili.