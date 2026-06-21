Maxi furto di rame in un’azienda alla zona industriale, danni per 50 mila euro
Preso di mira un capannone utilizzato come deposito da una ditta di costruzioni di proprietà di un imprenditore di Favara
Non si fermano i furti alla zona industriale di Agrigento. Dopo i tre colpi messi a segno negli scorsi giorni si è registrato un nuovo episodio. Ignoti malviventi hanno preso di mira un capannone utilizzato come deposito da una ditta di costruzioni di proprietà di un imprenditore quarantenne di Favara.
I ladri hanno rubato ben 2.500 chili di cavi elettrici in rame depredando, di fatto, tutta lo stabile. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 50 mila euro. A fare la scoperta è stato il proprietario della società al quale non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma della stazione di Aragona per risalire ai responsabili.