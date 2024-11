Medici specialisti a confronto nel corso delle “Giornate Agrigentine di Medicina Interna e Lungodegenza Post Acuzie”

Malattie metaboliche, cardiovascolari, reumatologiche e dermatologiche, e più in generale sulle patologie di lungodegenza e riabilitative e grande attenzione a ciò che riguarda la nutrizione. Sono questi gli argomenti affrontati nell’ottava edizione delle “Giornate Agrigentine di Medicina Interna e Lungodegenza Post Acuzie”.

La prima giornata, dopo i saluti del Dottor Onofrio Cacciatore, Direttore Uoc Lungodegenza e Riabilitazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, si è aperta con la lettura magistrale tenuta dal Professor Salvatore Corrao, Professore Ordinario di Medicina Interna Università di Palermo, Direttore Dipartimento di Medicina Clinica ARNAS Civico di Palermo, sulla gestione del diabete e dell’obesità.

“Comprendere la fisiopatologia condivisa del diabete e dell’obesità è fondamentale per sviluppare interventi terapeutici che agiscano non solo sui sintomi, ma anche sulle cause profonde. Tra le novità più promettenti, le terapie con agonisti del recettore del GLP-1 hanno dimostrato significativi benefici sia sul controllo glicemico che sulla perdita di peso, offrendo una soluzione efficace per interrompere il circolo vizioso di diabete e obesità. In questo panorama, la terzipatide rappresenta un’innovazione rivoluzionaria, poiché agisce in maniera più completa sui meccanismi fisiopatologici alla base delle due condizioni. Queste nuove terapie offrono ai pazienti una speranza concreta di migliorare la propria salute e di ridurre il rischio di complicanze a lungo termine”, ha detto il professore Corrao.

Al congresso, organizzato con il patrocinio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Agrigento, hanno parteciperato importantissimi docenti universitari e primari degli ospedali siciliani di alta specializzazione.