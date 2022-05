Menfi, assegnata ancora una volta la bandiera blu

Sono 210 i Comuni italiani e 82 i porti turistici che quest’anno hanno ottenuto la ‘Bandiera Blu’, il riconoscimento assegnato alle località rivierasche e agli approdi turistici con le acque più pulite e più sostenibili, assegnati dalla ong internazionale Fee – Foundation for Environmental Education con sede in Danimarca. I comuni premiati sono 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati. Tra le new entry del 2022 Alba Adriatica (Abruzzo), Culonia (Calabria), Isola di Capo Rizzuto (Calabria), Ispani (Campania), Riccione (Emilia Romagna), San Mauro Pascoli (Emilia Romagna), Porto Recanati (Marche), Cannobio (Piemonte), (Castro (Puglia), Rodi Garganico (Puglia), Ugento (Puglia), Budoni (Sardegna), Furci Siculo (Sicilia) e Pietrasanta (Toscana). Escono invece San Mauro Cilento (Campania), Sapri (Campania), Ventotene (Lazio), Isole Tremiti (Puglia) e Otranto (Puglia). Nella ‘classifica’ regionale, la Liguria si conferma prima con 32 località, seguono con 18 ‘Bandiere’ Campania, Toscana e Puglia. Queste quelle assegnate in Sicilia:

SICILIA – provincia di MESSINA: Ali’ Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa; provincia di AGRIGENTO: Menfi; provincia di RAGUSA: Modica, Ispica, Pozzallo, Ragusa.