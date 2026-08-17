“Mi avete rotto i….sempre me dovete fermare”, 27enne a processo 

La Procura di Agrigento ha disposto la citazione diretta a giudizio nei confronti di un ventisettenne, Gerlando Romano, per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, difeso dall’avvocato Davide Casà, comparirà il prossimo 13 gennaio davanti il giudice Paolo Barone per l’udienza predibattimentale.

La vicenda risale all’estate 2024 quando l’agrigentino venne fermato dalla polizia lungo la strada statale 640. Secondo l’accusa, l’automobilista andò in escandescenza insultando gli agenti. In particolare, ad uno di loro, avrebbe detto: “”Non mi importa che sei uno sbirro, ti taglio la faccia”. E ancora: “”Ora mi avete rotto, pezzi di me… sempre me dovete fermare”.