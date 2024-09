Sono 603 i migranti presenti all’hotspot di Lampedusa dove, da sabato sera, non ci sono stati più sbarchi a causa del mare agitato. Per metà mattinata, su disposizione della prefettura di Agrigento, è previsto il trasferimento di 300 persone che verranno imbarcate sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.