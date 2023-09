Migranti, il leader del M5S Giuseppe Conte domani a Lampedusa

Il leader del M5s, Giuseppe Conte, sarà domani in visita a Lampedusa (Agrigento), l’isola al centro dell’emergenza migranti. Alle 12:30 Conte sarà al Poliambulatorio dell’isola (via Grecale), per un incontro con responsabili della struttura e il personale. Previsto punto stampa all’arrivo. Nel pomeriggio incontrerà commercianti, imprenditori e i cittadini.