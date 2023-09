Migranti, il Lions Club Sambuca Belice in viaggio per Lampedusa per donare pasta

I Lions Club International, Distretto 108 YB, X Circoscrizione, Zona 28 in viaggio verso Lampedusa per consegnare oltre 1.100 chili di pasta.

“L’arrivo è previsto per questa sera. Siamo partiti in carovan con la pasta che doneremo. Consegneremo 1.100 kg di Pasta, in risposta alla richiesta di viveri per gli Immigrati”. La pasta viene offerta dal Lions Club Sambuca Belice, presidente Gaetano Enrico Giovanni Ferraro e dal Pastificio Gallo – Pasta Primeluci, in unione con il Leo Club Sambuca Belice presidente Giovanni Di Prima.

Sul camper, anche 100 kg di Pasta Primeluci, offerti dal Lions Club Sciacca Terme.