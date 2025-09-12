Migranti, in 110 sbarcati a Lampedusa

Centodieci persone, tra cui 25 donne e due minori, sono sbarcate a Lampedusa dopo che la motovedetta della guardia costiera ha avvistato e soccorso il loro barcone lungo circa 12 metri. I migranti, provenienti da Eritrea, Afghanistan, Bangladesh, Egitto e Pakistan, hanno riferito di essere partiti da Gargarish, in Libia, mercoledi’ sera. Tutti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola dove, all’alba, erano presenti 431 migranti.