Migranti, in 130 sbarcati a Lampedusa: al via trasferimenti

Superano di nuovo quota 700 i migranti ospiti nell’hotspot di Lampedusa, dove stamani sono ripresi gli sbarchi. Quattro in rapida successione: dopo le tre carrette con 75, 17 e 24 migranti, tra cui 10 donne e 12 minori, intercettate rispettivamente dagli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, infatti, un quarto barchino con 14 migranti di varie nazionalità, tra cui tre donne e 8 minori, è stato soccorso dalla Guardia costiera a circa 3 miglia a sud dall’isola, portando a 130 i migranti sbarcati da stamani sulla più grande delle Pelagie.

Intanto, la macchina dei trasferimenti, coordinata dalla Prefettura di Agrigento, lavora a pieno ritmo per allentare la pressione sulla struttura di contrada Imbriacola. Stasera 80 migranti lasceranno l’isola a bordo del traghetto di linea diretto a Porto Empedocle e una volta arrivati nel centro dell’Agrigentino saranno trasferiti a bordo della nave quarantena Aurelia. Un altro trasferimento è in programma domani mattina: un centinaio di minori non accompagnati dovrebbe essere imbarcato sul traghetto di linea ‘Lampedusa’ diretto a Porto Empedocle e da qui raggiungere dei centri fuori dalla Sicilia. Sempre domani è atteso l’arrivo a Lampedusa della nave quarantena Adriatico con 220 posti disponibili.