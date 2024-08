Migranti, in 77 arrivano a Lampedusa; 4 arrestati dopo espulsione e respingimenti

Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 77 sono approdati durante la notte sull’isola. Due i barconi, partiti da Kerkennah e Sfax, in Tunisia. A soccorrerli la guardia costiera e l’assetto danese di Frontex. A bordo c’erano 32 tunisini, fra cui 4 donne e 5 minori, e 45 ivoriani, nigeriani e guineani. Fra questi ultimi anche sette donne e sei minori. Ieri, sull’isola, ci sono stati 4 sbarchi con un totale di 211 migranti, mentre a Lampione sono stati bloccati 22 tunisini. All’hotspot ci sono 271 ospiti e tra questi anche quattro tunisini che sono stati arrestati, dalla squadra mobile, e posti ai domiciliari, perché dopo lo sbarco a Lampedusa è stato accertato che due hanno fatto reingresso in Italia nonostante i decreti di espulsione e altrettanti nonostante decreti di respingimento.