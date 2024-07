Migranti, ong soccorrono barcone con 121 al largo di Lampedusa

Le ong Aurora Sar e Trotamar III hanno soccorso un barcone carico di migranti partiti da Sabrata in Libia. La prima ha trasbordato e imbarcato 71 bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani, siriani e sudanesi. La seconda, che è intervenuta in ausilio della Aurora, invece ne ha imbarcati 50. I complessivi 121 migranti viaggiavano, dopo aver pagato da 4mila a 5mila dollari, su un barcone di 12 metri. La motovedetta V1300 della guardia di finanza ha intanto agganciato una barca in legno, partita dalla Tunisia, con a bordo 50 persone, fra cui 6 donne e 12 minori. I tre gruppi sono stati sbarcati fra molo Favarolo e il molo commerciale di Lampedusa e portati all’hotspot dove sono, al momento, presenti 303 ospiti. A metà mattinata, su disposizione della prefettura di Agrigento, erano stati trasferiti 45 migranti con il traghetto di linea Paolo Veronese che giungerà in serata a Porto Empedocle.