Minaccia la compagna con una piccola ascia, arrestato

Avrebbe minacciato la compagna con una piccola ascia, minacciando di farla a pezzi. Adesso per un 41enne pregiudicato di Alcamo (Trapani) è scattato il divieto di avvicinamento alla donna con l’applicazione del braccialetto elettronico. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. Le indagini della Polizia di Stato sono scattate lo scorso 27 giugno quando la vittima era stata soccorsa da alcuni automobilisti in un evidente stato confusionale. Agli agenti del commissariato la donna aveva spiegato di aver litigato poco prima con il compagno che aveva minacciato di farla a pezzi, brandendo una piccola accetta. In stato di choc è stata compagnata dal personale sanitario in ospedale per gli accertamenti, mentre i poliziotti si sono recati a casa dell’indagato, trovando l’ascia descritta dalla donna. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire come quello non fosse l’unico episodio di violenze. In quella occasione l’uomo l’aveva inseguita per riportarla a casa dove da tempo andavano avanti vessazioni e minacce sempre con l’uso di coltelli o altri oggetti.