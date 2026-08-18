Caltanissetta

Morte Cristiano Giamporcaro, la famiglia: “Grazie a tutti per la vicinanza”

I funerali del 29enne si sono svolti in forma privata

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Sì sono svolti in maniera privata i funerali di Cristiano Giamporcaro, il regista nisseno di 29 anni morto sabato durante un’immersione nelle acque di Lampedusa.

“Noi familiari di Cristiano ringraziamo quanti ci hanno contattato nelle più diverse forme e ci sono stati vicini, hanno confortato, pregato. Ringraziamo quanti hanno rispettato la nostra volontà di limitare al minimo le celebrazioni e le visite, privandosi di una loro legittima aspettativa, pur di alleviare lo nostra sofferenza. Ringraziamo quanti, pur non conoscendoci, ci hanno tenuto a regalarci una testimonianza d’affetto. Il cosa e il come è accaduto ha stravolto le nostre vite. Le cose brutte accadono, le azioni malvagie vanno contrastate, l’inconsapevole deriva etica dovrà essere prima o poi smascherata, ma ciò che è bello e puro si costruisce con il rispetto, l’attenzione, la cura, la compassione. E questo Cristiano lo sapeva. Grazie ancora a tutti”. Queste le parole di Marina Castiglione, mamma di Cristiano.

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