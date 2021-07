Morti bianche, si pensa ad un monumento in piazza Marconi

Questa mattina presso la suggestiva sala dei convegni del Collegio dei Filippini di Agrigento la conferenza stampa di presentazione del Comitato Promotore per il “Monumento in onore delle vittime da infortuni sul lavoro”.







Si tratta di un’importante iniziativa promossa dall’ Anmil, dal Comune di Agrigento, dalla RFI, dal Rotary Club di Agrigento, dall’Inail, dalla Camera di Commercio di Agrigento, dall’Accademia delle Belle Arti di Agrigento “Michelangelo” e dalla Confesercenti Sicilia.

Tutti gli intervenuti hanno manifestato la necessità di accendere i riflettori sul dramma delle “morti bianche” attraverso la realizzazione di un “Monumento in onore delle vittime da infortuni sul lavoro” da installare nella Piazza Marconi antistante alla Stazione Centrale di Agrigento per commemorare i caduti sul lavoro ma anche per diffondere nella società civile la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.