Mostra dei Presepi artigianali a Licata, per partecipare c’è tempo fino al 4 dicembre

C’è ancora tempo per partecipare alla mostra dei presepi artigianali ideata per le festività natalizie dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo. È stata infatti prorogata al prossimo lunedì 4 dicembre la scadenza per la partecipazione riservata alle Associazioni locali ed ai singoli hobbisti. Ad annunciarlo è l’assessora allo Sport, Turismo e Spettacolo Maria Sitibondo. Le richieste di partecipazione, corredate da una scheda descrittiva riportante il nome e il recapito dell’Associazione o del singolo hobbista, dovranno pervenire, quindi, entro lunedì 4 dicembre 2023 all’indirizzo email: ufficio.turismo@comune.licata.ag.it La mostra verrà inaugurata sabato 16 dicembre 2023 con l’esposizione dei manufatti inviati dai partecipanti.