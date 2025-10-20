Santa Margherita Belice
Santa Margherita Belice, vinti 16 mila euro al SuperEnalotto
Centrato un "5" da 16.057,39 euro a San Margherita di Belice, in provincia di Agrigento, presso il Bar Rinascita in via San Francesco
Sicilia a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 17 ottobre, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 16.057,39 euro a San Margherita di Belice, in provincia di Agrigento, presso il Bar Rinascita in via San Francesco Comp, 127.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 21 ottobre, sale a 67,1 milioni di euro.
Redazione
