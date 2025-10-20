Agrigento

Agrigento, è morta la professoressa Assuntina Gallo

Personalità storica e di rilievo nel panorama culturale a cui sono state legate pregevoli iniziative come il "Premio Empedocle" e il "Giardino dei Giusti"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, esprime profondo cordoglio a seguito della morte ad Agrigento della professoressa Assuntina Gallo Afflitto, personalità storica e di rilievo nel panorama culturale e sociale, ideatrice, promotrice e cuore pulsante dell’Accademia di Studi Mediterranei, crocevia di scambio e riconoscimento di eminenti figure di spicco religiose, culturali, istituzionali, sociali e artistiche in ambito internazionale, a cui sono state legate pregevoli e consolidate iniziative come il “Premio Empedocle” in memoria di Paolo Borsellino, il “Giardino dei Giusti” nella Valle dei Templi e i “Percorsi di studi” su varie e sempre attuali tematiche di interesse generale.

La professoressa Assuntina Gallo Afflitto, disponibile, cordiale, affabile e carismatica, è stata un vero e proprio “faro” di idee, di pensiero e di azione. Ne conserveremo, valorizzeremo e tramanderemo la memoria” – conclude Giovanni Civiltà.

