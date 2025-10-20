Calcio

Eccellenza, lo Sciacca sconfitto dal San Giorgio Piana: passo falso dei neroverdi 

Passo falso inaspettato per lo Sciacca che perde 1-0 contro il San Giorgio Piana

Passo falso inaspettato per lo Sciacca che perde 1-0 contro il San Giorgio Piana. Decisivo un gran gol al 14º di Graziano che, dopo aver raccolto il rilancio del portiere, non lascia scampo ad Elezaj dal limite dell’area. I neroverdi le provano tutte anche nella ripresa per pareggiare i conti.

L’allenatore dello Sciacca ne cambia quattro insieme per smuovere le acque ma è il San Giorgio che “rischia” di raddoppiare con Sannasardo. I neroverdi vanno vicini al pari con Retucci che però trova una grande risposta dell’estremo difensore. Nel prossimo turno lo Sciacca sarà impegnato nel derby con il Kamarat. 

