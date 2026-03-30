Nascondeva oltre 2kg di droga nel garage: arrestato

Nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, i Carabinieri della Compagnia di Partinico coadiuvati nelle fasi esecutive dal Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio nelle aree a maggiore sensibilità del circondario, finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica e al monitoraggio della circolazione stradale.

​Nel corso dell’operazione, l’attenzione dei militari si è concentrata su un garage la cui presenza di sostanze illecite è stata segnalata con insistenza dal cane antidroga “Nadia”. Per consentire l’accesso ai locali, si è reso necessario l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco, che ha proceduto all’apertura forzata della struttura. L’ispezione ha permesso di rinvenire due sacchi sigillati contenenti circa un chilogrammo di marijuana ciascuno, oltre ad ulteriore sostanza della medesima tipologia già riposta in diversi contenitori di vetro. Contestualmente, è stato sequestrato materiale professionale idoneo all’allestimento di una serra indoor per la coltivazione dello stupefacente. Le immediate indagini hanno consentito di identificare e trarre in arresto il proprietario del locale, un 38enne di Partinico.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha Convalidato l’arresto.

​Nel medesimo contesto operativo, l’attività di contrasto alla diffusione degli stupefacenti ha portato alla segnalazione alle autorità competenti di tre soggetti, un 44enne originario di Palermo, un 20enne e un 36enne entrambi di Partinico, sorpresi in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana.

Sul fronte della sicurezza urbana, i Carabinieri hanno inoltre deferito in stato di libertà un 26enne di origini somale il quale, fermato per un controllo nei pressi di un esercizio commerciale, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina occultato sulla persona.

​Parallelamente, il monitoraggio delle arterie viarie ha permesso di individuare e denunciare un 41enne originario di Alcamo e un 30enne residente a Partinico, entrambi sorpresi alla guida di veicoli senza aver mai conseguito il titolo abilitativo, con l’aggravante della recidiva nel biennio. Complessivamente, il dispositivo dell’Arma ha proceduto all’identificazione di 45 persone e al controllo di 22 veicoli, elevando diverse sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. L’attività odierna conferma il costante impegno dei Carabinieri nel garantire la legalità e la sicurezza della cittadinanza attraverso un’incisiva e capillare azione di controllo e prevenzione sul territorio.