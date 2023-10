No al rigassificatore di Porto Empedocle, protestano i diportisti di San leone

Sabato 21 ottobre alle dieci, presso il MYC di Carubia (molo di ponente al Porto di San Leone), il gruppo “Porto San Leone” di Agrigento, composto da 245 persone (gruppo whatsapp) e 428 persone (gruppo Facebook) si riunirà per dire no al rigassificatore di Porto Empedocle, sono invitati le associazioni, uomini della Politica, giornalisti e i cittadini. All’incontro saranno delucidate le motivazioni del dissenso e saranno raccolte le nuove adesioni per i futuri incontri per evitare il danno ambientale irreversibile.