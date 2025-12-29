Non si ferma all’alt dei carabinieri e rischia di investire i passanti, denunciato 

Ignora l’alt dei carabinieri e tenta di seminare la gazzella innescando un pericoloso inseguimento per le vie di Licata. Un ventitreenne disoccupato del posto, dopo essere stato bloccato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per non essersi sottoposto all’alcol test.

Il giovane era alla guida di uno scooter quando i carabinieri, impegnati in un posto di blocco, gli hanno intimato di fermarsi. Il centauro, tuttavia, ha proseguito la marcia. Ne è nato un breve ma rischioso inseguimento sul Rettifilo Garibaldi terminato con il fermo dei militari dell’Arma.