Favara e Racalmuto gemellate nel segno della Legalità

A Favara si è svolto il tradizionale “Corteo della Legalità”, che da piazza don Giustino ha attraversato il cuore della città in un clima di forte coinvolgimento emotivo e partecipazione, per raggiungere piazza Cavour, dove è stata deposta una corona di fiori in memoria di tutti i caduti e delle vittime innocenti della mafia e della violenza. Un momento intenso e carico di commozione che ha raccolto il silenzio e il rispetto dei presenti. Alla manifestazione, ideata da Gaetano Scorsone, hanno preso parte il sindaco di Favara Antonio Palumbo, il sindaco di Racalmuto Calogero Bongiorno, nel segno del gemellaggio tra le due città attraverso la Festa della Legalità, la presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, le massime autorità provinciali, rappresentanti delle forze dell’ordine, associazioni, volontari.

Tra i momenti più significativi della giornata, la consegna del Premio “Salvatore Cucchiara”, dedicato alla memoria del vigile del fuoco favarese tragicamente scomparso mentre praticava jogging. Il riconoscimento è stato assegnato all’ex arciprete di Favara don Giuseppe D’Oriente, figura storicamente impegnata nel sociale e nella promozione dei valori civili e umani all’interno della comunità. A consegnarlo visibilmente commesse, la moglie e le figlie del giovane vigile del fuoco / sportivo.

A margine della cerimonia al Comune di Racalmuto, nominata madrina della legalità, è stata consegnata la maxi tela della legalità, con i diversi luoghi della città, opera realizzata dai pittori dell’Accademia d’Arte. Cultura e Legalità di Favara, presieduta dal maestro Vincenzo Patti.