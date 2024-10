Nozze “d’oro” per la quinta A del “Brunelleschi”

Diciotto ex allievi della quinta A dell’Istituto “Brunelleschi” per geometri di Agrigento, si sono ritrovati dopo cinquant’anni di distanza dal diploma.

Un evento emozionante e carico di nostalgia che ha permesso ai partecipanti di rievocare i ricordi scolastici e di celebrare il legame che, nonostante il passare del tempo, è rimasto intatto.

All’incontro erano presenti, in rigoroso ordine alfabetico, Luigi Agozzino, Gaetano Argento, Dino Boschetti, Ruggero Burgio, Vicenzo Cardella, Giovanni Costanza, Mario Chiatto, Giuseppe Forte, Giacomo Licata, Carmelo Lombardo, Pietro Messina, Giuseppe Miccichè, Rosario Pogliari, Giuseppe Principato, Carmelo Pullara, Franco Sinnona, Salvatore Siracusa e Ottavio Sodano.

Ne mancavano dieci (tra i quali due purtroppo scomparsi prematuramente) che, per varie ragioni, non hanno potuto partecipare.

Molti di loro non si vedevano dal lontano 1974 e alcuni hanno anche stentato a riconoscersi per via del tempo trascorso.

Ognuno ha portato con sé non solo le esperienze accumulate nel corso degli anni, ma anche aneddoti divertenti e momenti indimenticabili trascorsi tra i banchi di scuola. Una gara via via sempre più intensa nel sollecitare la memoria aiutati da foto in banco e nero, per ricordare persone ed episodi tra i quali non sono mancate note disciplinari, occupazioni scolastiche e soprattutto tante risate e sana allegria.

Un vero e proprio viaggio nel tempo che ha ricordato a tutti l’importanza delle radici e dei legami umani.