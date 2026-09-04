Catania

Oltre due chili di stupefacenti nel sottoscala di un condominio: scatta il sequestro

Sono in corso le indagini dei poliziotti della Questura per risalire allo spacciatore che aveva nascosto la sostanza stupefacente nello stabile.

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato hanno condotto nel quartiere San Giovanni Galermo un’attività antidroga che ha permesso di scovare un nascondiglio di oltre 2 chili di diverse sostanze stupefacenti, ricavato nel sottoscala di un condominio.

L’operazione è stata condotta, nei giorni scorsi, dai poliziotti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e rientra nelle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio e della detenzione di droga, attuate dagli agenti della Polizia di Stato in città e in provincia.

Anche in questo caso, è stato decisivo il contributo del cane-poliziotto “Zago” che ha fiutato marijuana, cocaina e crack nei pressi di un condominio della zona di via dei Giacinti. Effettivamente, i poliziotti hanno trovato un grosso borsone con nove bustoni pieni di marijuana del peso di oltre 2 chili, nonché 26 dosi di cocaina e 24 dosi di crack per un totale di 2,2 chili, nascosti nel sottoscala dell’area condominiale.

Tutta la droga è stata sequestrata. Sono in corso le indagini dei poliziotti della Questura per risalire allo spacciatore che aveva nascosto la sostanza stupefacente nello stabile.

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