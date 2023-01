Operatori Asacom di Palma di Montechiaro senza stipendio, il Pd: “si trovi una soluzione”

“Gli operatori socio-assistenziali ASACOM di Palma di Montechiaro stanno vivendo un momento di forte difficoltà. Da ottobre, infatti, non percepiscono lo stipendio, e nonostante ciò continuano a lavorare con dedizione e professionalità ad assistere i bambini disabili con grande spirito di sacrificio e di altruismo.Di fatto quello che emerge è che gli operatori Asacom stanno pagando le scelte politiche di questa amministrazione, che hanno portato ad un grave indebitamento e conseguentemente ad una crisi di liquidità.Ancora una volta l’amministrazione dimostra poca sensibilità verso la scuola ed il servizio che i suddetti lavoratori svolgono.Vogliamo ricordare che già a settembre il servizio aveva subito un taglio in termini di ore di assistenza, a causa della mancanza di risorse.Siamo vicini agli operatori Asacom e mostriamo loro la nostra solidarietà, facendoci portavoce delle loro richieste presso le sedi competenti, per una soluzione rapida e giusta al loro problema”. Cosi in una nota il circolo Pd d Palma di Montechiaro.