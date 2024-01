Palma di Montechiaro, al via lavori all’oratorio Don Bosco 

Lavori Oratorio ”Don Bosco” Villaggio Giordano – Palma di Montechiaro Ristrutturazione e Miglioramento dell’involucro Edilizio – Finanziato Dall’unione Europea–Next Generation Eu. ”È con grande soddisfazione – dice il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino – che assistiamo alla quarta posa della prima pietra del 2024, la ristrutturazione dell’Oratorio Don Bosco, segnando un passo importante dal punto di vista sociale. Con questo intervento, finanziato dal PNRR, superiamo i 2,5 milioni di euro di investimenti nel Villaggio Giordano, un segnale tangibile del nostro impegno per la comunità. Stiamo dando vita a un nuovo centro per le famiglie, un luogo dove la comunità potrà incontrarsi, e soprattutto, un punto di riferimento per consentire ai bambini di mantenere rapporti significativi con i genitori, anche in contesti familiari particolari e difficili. Un caloroso ringraziamento va agli assessori, ai collaboratori, al consiglio comunale, al Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone , all’ingegnere Castaldo e al suo team di tecnici, all’Ufficio Tecnico e tutti i dipendenti comunali, che con il loro prezioso contributo rendono possibile questo importante progetto. Questo intervento non rappresenta la fine degli sviluppi previsti nel Villaggio Giordano; il prossimo obiettivo sarà il restauro della Chiesa del villaggio. Abbiamo la certezza che, anche questa volta, il Governo Nazionale e la Regione Siciliana, saranno al nostro fianco per supportare la nostra comunità in questo ulteriore passo avanti. Stiamo lavorando incessantemente per rendere ogni zona di Palma sempre più accogliente, offrendo i servizi che la nostra amata città merita.