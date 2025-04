Papa Francesco, cardinale Reina: è stato un grande dono

Il cardinale vicario Baldo Reina ricorda il suo primo incontro personale con Papa Francesco, nel luglio del 2013 a Lampedusa, nella sua prima visita pastorale, quando lui era ad Agrigento: “Ho ascoltato quelle parole del Santo Padre, quell’omelia molto forte, quel grido “Chi ha pianto per queste vittime”? Da quel momento in poi ho seguito, come tante cristiani il magistero di Papa Francesco, un papa che ha rimesso al centro il Vangelo, ha chiesto alla Chiesa di essere esemplare e fedele all’insegnamento di Cristo, che ha gridato fino alla fine alla Pace. Abbiamo l’animo grato per quanto ci ha insegnato e adesso abbiamo la responsabilità di continuare quanto lui c’ha dato”. Così Don Baldo Reina.