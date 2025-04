Papa Francesco: processione con bara aperta in piazza San Pietro

E’ cominciata la processione che accompagna Francesco dalla cappella della Casa Santa Marta alla basilica vaticana di San Pietro. In una comunicazione della Santa Sede si riferisce che possono accedere in piazza Santa Marta e partecipare alla processione soltanto gli ecclesiastici vestiti con l’abito corale proprio, sacerdoti in talare e cotta. I ministranti si preparano nella Via della Sacrestia e, a seguire, i gruppi della processione guidati dai cerimonieri incaricati, disposti a quattro o due file. Davanti all’ingresso della Domus sono posizionati i penitenzieri, con la stola rossa e candela accesa in mano, e gli alabardieri della Guardia svizzera, che camminano accanto alla bara. Il gruppo dei fedeli laici, si riferisce nella comunicazione, è disposto in quattro file davanti al Palazzo San Carlo. A guidare la processione dalla cappella della Domus sono i cardinali e i patriarchi, seguiti dal cardinale camerlengo e il maestro delle celebrazioni. I barellieri-sediari portano la bara del pontefice, seguiti dai segretari, familiari e anticamera. La processione percorre la via della Sacrestia, passando per la piazza dei Protomartiri Romani e esce in piazza San Pietro passando per l’Arco delle campane. Dopo il settore San Pietro, la processione si dirige verso il centro della piazza e sale sul sagrato. La processione entra nella Basilica di San Pietro dal portone centrale e percorrendo la navata centrale giunge all’altare della Confessione.