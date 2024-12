“Parliamo ai giovani di sicurezza stradale”, incontro a Favara organizzato dal Lions Club

Si è tenuto il 28 novembre scorso presso l’Istituto Comprensivo Statale Andrea Camilleri di Favara il convegno dal titolo “Parliamo ai giovani di sicurezza stradale”, promosso dal Lions Club Agrigento Host, presieduto dalla Prof.ssa Nancy Arena. L’incontro, rivolto agli studenti delle classi terze medie, è stato un importante momento di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti.

Moderatore dell’evento è stato il Dott. Salvatore Malluzzo, GST del Lions Club Agrigento Host, che ha aperto i lavori con un appello sentito: «La sicurezza stradale non è solo un insieme di regole, ma un atto di amore e responsabilità verso noi stessi e gli altri. Ogni scelta sulla strada può fare la differenza tra la vita e la morte».

La Presidente del Lions Club, Prof.ssa Nancy Arena, ha sottolineato l’impegno costante del club in iniziative di rilievo sociale: «Promuovere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani è fondamentale. Questo convegno rappresenta un tassello importante del nostro percorso di educazione civica e sociale, con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli e rispettosi delle regole». Presente, anche, il GMT del Lions Club Agrigento Host, Giuseppe Caramazza, il quale ha fatto da tramite con il Dirigente Scolastico dell’Istituto in questione.

Saluti istituzionali sono stati portati dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto, Prof.ssa Rosetta Morreale, che ha ringraziato il Lions Club per l’iniziativa, evidenziandone l’importanza per la crescita personale e civica degli studenti. Tra i relatori intervenuti: Tommaso Palumbo, Questore di Agrigento, che ha sottolineato il ruolo cruciale della Polizia di Stato nella prevenzione degli incidenti e ha lodato il Lions Club per l’attenzione a questo tema; Salvatore Bellanca, Presidente dell’ACI di Agrigento, che ha illustrato strategie per una guida sicura e l’importanza della formazione continua; Gabriella Schembri, Referente ASP Agrigento per la prevenzione degli incidenti, e Dott.ssa Giuseppina Danile, Referente ACI per l’educazione stradale, che hanno fornito dati utili per promuovere una cultura della sicurezza.

Momento particolarmente toccante è stata la testimonianza della Sig.ra Carmelina Nobile, Referente provinciale dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, che ha condiviso la drammatica esperienza della perdita del figlio Giuseppe Di Stefano, tragicamente scomparso in un incidente stradale nel 2017. Le sue parole hanno profondamente colpito i presenti, rafforzando l’urgenza della prevenzione. La giornata si è conclusa con un forte messaggio di responsabilità collettiva e un appello a promuovere la cultura della sicurezza stradale come tema centrale, non solo per il Lions Club International ma anche per la comunità locale. Il Lions Club Agrigento Host ringrazia l’Istituto Andrea Camilleri per la collaborazione, i relatori per i loro preziosi contributi e tutti i partecipanti per aver condiviso un momento di riflessione e formazione.