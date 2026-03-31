Agrigento

Pasqua di solidarietà, più di cento cuori hanno aderito alla raccolta alimentare per i Volontari di Strada

L’appello è stato lanciato in tandem dal Movimento Cristiano Lavoratori e dal Patronato Sias

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una vera e propria “Maratona della Solidarietà” quella andata in scena, sabato delle Palme, 28 marzo, in piazza Cavour, ad Agrigento. Dalle 9 alle 14 più di cento “cuori” agrigentini hanno aderito all’appello lanciato in tandem dal Movimento Cristiano Lavoratori e dal Patronato Sias, per una raccolta di alimenti a favore dei Volontari di Strada. La “Giornata” ha registrato un risultato eccezionale, oltre le aspettative in termini di generosità e partecipazione. Sono stati raccolti centinaia di chili di generi alimentari, soprattutto prodotti di largo utilizzo e consumo, quali latte, pasta, omogeneizzati, ma anche quelli a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno e carne in scatola.

“E’ stata una giornata davvero speciale e particolare – sottolinea la presidente Anna Marino – con tantissimi agrigentini che hanno raccolto l’appello a donare alimenti per assicurare una Pasqua serena e tranquilla alle famiglie indigenti. Ovviamente, il nostro ringraziamento di cuore va al Movimento Cristiano Lavoratori e al Patronato Sias, nelle persone di Enzo Sardo e Gaspare Piscopo, che si sono impegnati tantissimo organizzando la giornata, ma soprattutto mobilitando la gente. Una collaborazione, quella tra la nostra associazione e l’MCL e il SIAS, nata quasi per caso, ma che sono certa proseguirà e darà ulteriori frutti. La situazione, purtroppo, è drammatica, la povertà è in aumento, le famiglie hanno sempre più difficoltà a pagare bollette, ad acquistare alimenti, ad accedere alle cure mediche e sanitarie. Infine, voglio sottolineare un’altra cosa: la donazione di alimenti non si è fermata solo nella giornata di sabato delle Palme, ma prosegue ogni giorno nei locali della nostra sede, sita in fondo al viale della Vittoria. Le nostre porte sono sempre aperte”.

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