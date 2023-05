Patto d’amicizia tra i comuni di Siculiana e Invorio

Un patto d’amicizia tra i volontari della Protezione Civile di Siculiana e quelli dell’Aib di Invorio, cittadina piemontese in provincia di Novara.

E’ stato confermato e sottoscritto oggi dai sindaci dei due comuni nella città degli sposi. Già nei mesi scorsi il sindaco di Siculiana, Peppe Zambito, e una delegazione dei volontari siculianesi erano andato in Piemonte per partecipare a una serie di iniziative di presentazione del gemellaggio promosso in occasione dei 60 anni da quel lontano 1963, anno in cui diversi nuclei familiari provenienti dai comuni agrigentini di Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle emigrarono ad Invorio. In questi giorni, una nutrita delegazione di Invorio, guidata dal sindaco Flavio Pelizzoni, è a Siculiana in occasione dei festeggiamenti de Santissimo Crocifisso.