Paura per il campanile della chiesa San Francesco, chiusa la Piazza Garibaldi a Naro

Il primo cittadino comunica che la piazza è chiusa sia ai veicoli che ai pedoni

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

“Si comunica alla cittadinanza che, in via precauzionale, Piazza Garibaldi a Naro è completamente chiusa al transito, sia ai veicoli che ai pedoni. Il provvedimento si è reso necessario a tutela della pubblica incolumità, in considerazione delle condizioni meteo avverse e delle verifiche in corso sulle campane della Chiesa di San Francesco. L’area è stata pertanto interamente delimitata e messa in sicurezza. Invito tutti a mantenere la calma e, ancora una volta, a rimanere a casa ed uscire solo in caso di reale necessità, fino al termine dell’allerta meteo.” Questa la comunicazione da parte del sindaco di Naro, Milko Dalacchi.

