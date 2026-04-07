Perde il controllo della motocross e finisce a terra, conducente ferito

Un uomo di 49 anni originario di Marsala è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla sua moto da cross nelle campagne di Castelvetrano, in una zona sterrata nei pressi del Lago Trinità. I sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza hanno riscontrato difficoltà nel raggiungere il punto esatto dell’incidente; un ritardo inevitabile, ma che ha pesato nelle fasi più delicate del primo soccorso. L’uomo a bordo di un elisoccorso è stato poi trasferito d’urgenza, in codice rosso, all’Ospedale Civico di Palermo, dove è tuttora ricoverato. I medici stanno valutando l’entità delle lesioni. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.