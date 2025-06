Perde il controllo dell’auto e si ribalta, anziano miracolosamente illeso 

Un incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina lungo la Statale 576 Agrigento – Naro, nei pressi di contrada Burraitotto. Un anziano alla guida di una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo.

L’auto si è completamente ribaltata. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo. Il conducente, spavento a parte, non ha riportato per fortuna conseguenze ma è stato comunque trasferito in ospedale per accertamenti in seguito a lievi contusioni. Sul posto presenti anche gli agenti di polizia e i tecnici di Anas che si stanno occupando della viabilità.