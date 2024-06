Perde il controllo dell’auto e si ribalta su un lato: un ferito in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, lungo la strada statale 121 Palermo-Agrigento, tra i comuni di Villafrati e Baucina. Stando alle prime ricostruzioni, un’automobile che percorreva la statale in direzione Agrigento, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo ribaltandosi sul fianco destro e terminando la sua corsa a bordo strada.

Il conducente del mezzo è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo deformato. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Villafrati che hanno estratto l’automobilista dalle lamiere per affidarlo alle cure del personale medico del 118, giunto sul posto con un’ambulanza. L’uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità e le condizioni di salute, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri per effettuare i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica e gestire la viabilità, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Stando alle prime informazioni, nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.