Poker on line e marketing

Fino a qualche anno fa i casinò on line erano pochissimi, ma oggigiorno le cose sono cambiate. Il mercato del gioco d’azzardo virtuale ormai viene considerato come uno dei settori in più rapida crescita. Tra i giochi d’azzardo, anzi, risulta decisamente il più promettente, con un mercato del valore stimato in miliardi di dollari. La rapida crescita dei siti di gioco d’azzardo online, che nel 1994 erano poche decine, è venuta di pari passo con lo sviluppo di Internet e lo ha anche superato. Di fronte a questa sovrabbondanza di piattaforme e siti che offrono occasioni di gioco, appare evidente però che soltanto chi sa farsi conoscere ed apprezzare può riuscire a conquistare nuovi sottoscrittori.

Un binomio che non si può evitare

In questa contesto di competizione quasi sfrenata, farsi notare diventa complicato e per riuscirci occorre affidarsi alle tecniche del marketing. Che ormai fanno la differenza per il successo di un sito on line. Ma come si deve procedere? Anche per il poker on line l’adozione delle strategie di marketing funziona come sempre. Si parte dalla valutazione del proprio budget, che deve avvenire con una analisi dei rischi dettagliata, in modo che la somma stanziata sia di un valore abbastanza alto per ottenere un vantaggio. Un’altra valutazione importante è che la somma che si destina alla campagna marketing sia adeguata al prodotto da promuovere che, nel caso del poker on line, è la piattaforma di gioco. Ovviamente la somma deve essere abbastanza alta per promuovere il prodotto in modo strategico per l’audience. La seconda fase è quella della definizione di una strategia, che deve però essere flessibile. Proprio Internet, che sta alla base del successo delle piattaforme di gioco on line, consente di modificare la strategia di marketing non appena ci si rende conto che non sta funzionando in modo adeguato. Usando tecnologie e dispositivi digitali, infatti, spesso si provvede a definire una strategia di digital marketing in modo da promuovere la propria attività con versatilità. Risulta vantaggioso, poi, condurre delle ricerche di marketing sul target che ci interessa prima degli eventi.

Lo sport diventa un’attrattiva

Una volta stabilità la procedura da adottare, si può fare una rassegna degli strumenti usati più di frequente dalle piattaforme di gioco on line? Una delle formule di marketing più ricorrenti all’estero è quella della sponsorizzazione sportiva, con le piattaforme che sostengono gli eventi sportivi con grande affluenza di pubblico oppure con una forte presenza su Internet. Qualcuno si affida anche a dei testimonial, campioni che vengono scelti per la loro notorietà e poi associati alla piattaforma. È il caso, ad esempio, di Phil Tufnell, una star del cricket, che è stato incaricato di promuovere un sito di casinò. In Italia questo tipo di azione di marketing non è più sfruttabile da quando è stato emanato il “Decreto Dignità”, che impone restrizioni anche sulla pubblicizzazione dei casinò e in generale dei giochi d’azzardo. Una differenza significativa rispetto a quello che avviene nel nel Regno Unito, dove ad esempio nel settore di calcio sono molte le sponsorizzazioni legate a società di scommesse.

I tutorial piacciono sempre

In altri casi, a catturare consensi e quindi sostenitori, sono le proposte in qualche modo “educative” della piattaforma, che oltre ad offrire giochi e spazi di vittoria propone anche una serie di tutorial e video didattici per rendere l’attività più conosciuta ai propri affezionati. Certe piattaforme presentano contenuti elaborati, come dizionari e glossari online, per riuscire a farsi conoscere meglio. Un terzo elemento da non trascurare è quello della qualità grafica del sito. Deve essere accattivante, colorato, divertente e coinvolgente. E deve offrire un’ampia varietà di discipline e possibilità. Poter contare su una gamma di giochi e sfide consente di emergere tra i concorrenti. Per questo sulle piattaforme oltre blackjack e alla roulette, si trovano discipline meno comuni. Grafica, luci e colori diventano fondamentali e l’uso del gioco live finisce per fare la differenza, visto che di vivere un’esperienza a 360 gradi. Soprattutto le nuove generazioni, quelle dei nativi digitali, valutano molto positivamente la presenza di croupier che conducono il gioco dal vivo sulla piattaforma. Dirette streaming e giocatori connessi in real time sono aspetti che trasformano un sito in una piattaforma a cinque stelle.

I bonus sono sempre più diffusi

Tra le strategie di marketing più comuni sulle piattaforme registrate con la ADM, l’agenzia che sovrintende alla correttezza e serietà dei siti e fornisce l’attestazione necessaria per operare legalmente nel nostro Paese, in questo periodo va per la maggiore quella dei bonus. Possono essere di benvenuto ma non solo, visto che ne esistono anche in fase avanzata di attività oppure come premio per la fedeltà al sito. Si tratta di benefici cui i clienti non sanno resistere. Le piattaforme li sfruttano per accaparrarsi nuovi affezionati o per mantenersi fedeli quelli storici, mentre per gli utenti rappresentano un’occasione per incamerare punti o per guadagnare qualcosa di più. Grazie ai bonus di benvenuto o ai giri gratis, poi, i giovani che magari hanno meno fondi a disposizione possono continuare a giocare sui siti.

I siti vanno scelti con attenzione

Sul bonus come formula di marketing, però, conviene fare una riflessione accurata. Perché possono apparire attraenti ed entusiasmare, ma vanno accettati soltanto nel momento in ci a proporli è una piattaforma riconosciuta e approvata. In caso contrario, infatti, si rischia di finire vittima di abbagli. Qualche piattaforma spesso propone delle partite che sembrano facili da conquistare, ma in realtà si portano dietro elementi imprevisti, magari in termini di sottoscrizioni o di obbligo di ripetere la giocata. Per questa ragione conviene affidarsi soltanto alle piattaforme certificate e considerare con attenzione le proposte che vengono avanzate di volta in volta, in modo da non commettere errori. Soprattutto nel caso in cui questi bonus vengono proposti in modo accattivante ma non appaiono trasparenti e chiari nel funzionamento come invece dovrebbero. Incontro agli utenti arriva una tra i migliori siti del gioco online. Questo provider, certificato e legallizzato, si occupa di garantire le migliori esperienze di gioco ai suoi clienti. Mettendo a disposizione tornei di poker, Texas Hold’em e Omaha con giocatori internazionali, questo operatore si assicura di avere delle guide dettagliate sulle varianti del gioco, entrando anche nel dettaglio di ognuna per fornire le basi del gioco a tutti, dalle diverse e possibili scale, alle migliori combinazioni, fino al calcolo dei punti poker.

È iniziata l’epoca del newsjacking?

Se i bonus vanno per la maggiore e risultano un’arma tipica del marketing, di recente ha preso piede anche un’altra formula. Parliamo del newsjacking. Una parola straniera per definire la tendenza a sfruttare eventi e notizie in tempo reale, al fine di generare attenzione su di sé o sul proprio brand. A diffondere questo termine è stato l’autore di libri e marketing strategist americano David Meerman Scott, che ha anche creato un sito web ricco di informazioni e spunti. E che invita a far valere questa formula in tutti i settori di vendita, puntando sull’idea che con la circuitazione delle informazioni, ogni settore possa mettere in mostra i propri prodotti e farli conoscere, agganciandosi alle notizie e alle tendenze del momento. Un po’ quello che accade per i trend dei social media, che diventano linee guida per impostare il dialogo sulle piattaforme. Qualche esempio dal mondo americano, dove ovviamente questo stile di marketing va per la maggiore. Una piattaforma importante ha proposto una trovata pubblicitaria quasi satirica. Qualche settimana fa hanno inventato l’idea di scommettere sulle possibilità che uno scrittore ateo diventasse Papa, offrendo una quota di vittoria di 666 (numero satanico) a 1. Nessuno ovviamente ha puntato, ma tutti hanno parlato del sito e quindi gli hanno fatto una grande pubblicità a costo zero!

Il marketing fa sempre la differenza

Come appare evidente da questa piccola rassegna, le modalità che il poker on line e le piattaforme di gioco virtuale utilizzano per farsi conoscere sono molteplici. Alcune appaiono più tradizionali, altre innovative e a rischio di diventare sensazionaliste, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: far conoscere il sito, attrarre clienti, conquistare una fetta di mercato maggiore rispetto a quella dei concorrenti, che sono sempre più agguerriti. Esattamente quello che accade in tutti i settori di vendita oggigiorno. Come dimostra pure il mondo dei viaggi e dell’accoglienza. In Italia lo sappiamo bene, visto che il Belpaese è una destinazione privilegiata per visitatori di tutto il mondo, ma ha bisogno di farsi conoscere al meglio. Come? Adottando regole e strategie del marketing turistico, che tra l’altro sta traendo un enorme beneficio dallo sfruttamento delle nuove tecnologie e del digitale. A partire dalla creazione di un sito web aziendale, indispensabile per curare la propria presenza online. Fino al lancio di campagne sui social media, che diventino di tendenza e convincano i turisti di diverse nazioni a farsi affascinare dall’Italia e dalle sue bellezze.