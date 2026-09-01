Ha cercato di sedare le fiamme che lambivano la sua abitazione: morto il 26enne Salvatore Giglia

E’ morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo Salvatore Giglia, il 26enne di Ciminna, che sabato scorso mentre cercava di sedare le fiamme che lambivano la sua abitazione era rimasto gravemente ferito. Ad annunciare la scomparsa è stato il sindaco di Ciminna, Vito Barone, che ha affidato ai social un messaggio commosso rivolto alla famiglia del ragazzo: “È volato in cielo un Angelo, un dolore immenso. La nostra comunità è oggi profondamente colpita dalla prematura scomparsa di Salvatore Giglia, giovane di appena 26 anni. Di fronte a una perdita così dolorosa e ingiusta, le parole sembrano non essere sufficienti. È difficile accettare che una vita così giovane, con ancora tanti sogni, progetti e speranze davanti a sé, sia stata spezzata così presto.” Il primo cittadino ha voluto esprimere, a nome dell’intera comunità, “la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che oggi ne piangono la scomparsa.” Il Comune di Ciminna proclamerà il lutto cittadino in occasione delle esequie di Giglia. Non sono ancora state rese note la data e l’ora della cerimonia funebre.