Agrigento

Eletti i nuovi componenti della Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica

Oltre al Sindaco di Agrigento faranno parte i Sindaci dei Comuni di Casteltermini, Realmonte, Naro, Porto Empedocle, Raffadali, Santa Elisabetta e Villafranca Sicula.

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

L’assemblea dei Sindaci della provincia, convocata dal Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, ha eletto stamani nell’aula consiliare “Giglia” i sette nuovi componenti della Conferenza Provinciale di organizzazione e razionalizzazione delle rete scolastica.

Della conferenza, prevista dalla Legge regionale n. 6/2000, oltre al Sindaco di Agrigento (componente di diritto in quanto sindaco del comune capoluogo), faranno parte i Sindaci dei Comuni di Casteltermini, Realmonte, Naro, Porto Empedocle, Raffadali, Santa Elisabetta e Villafranca Sicula.

La seduta è stata presieduta dal Presidente Pendolino alla presenza della Dirigente del Settore Istruzione del Libero Consorzio di Agrigento Maria Antonietta Testone. Non essendo previsti per l’anno scolastico 2026/27, nuovi accorpamenti tra istituti scolastici, l’organismo si occuperà della razionalizzazione della rete scolastica.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

Il Colonnello De Tullio saluta Agrigento: “dialogo aperto con i cittadini”
Apertura

Ribera, scontro tra un furgone e un’auto: un ferito
Apertura

Ha cercato di sedare le fiamme che lambivano la sua abitazione: morto il 26enne Salvatore Giglia
Apertura

Rissa in piazza a Ravanusa, volano calci e pugni tra giovani
Apertura

Coltello a serramanico, spranga e hashish: denunciato pizzaiolo licatese
banner italpress istituzionale banner italpress tv