Il sudario con i nomi dei bambini di Gaza attraversa le vie di Agrigento





Il Sudario con i nomi dei bambini uccisi dall’esercito israeliano a Gaza continua il suo passaggio lungo le strade e le piazze italiane. Settanta metri di stoffa hanno attraversato la vie di Agrigento; il corteo partito da Piazza Pirandello si è snodato lungo la via Atenea per concludersi in Piazza Cavour. Ad oggi sono oltre 18mila i bambini uccisi, su 28 lenzuola matrimoniali sono riportati i loro nomi, con un semplice pennarello nero in ordine di età, la più piccola vittima aveva poco più di dieci giorni di vita, e poi un lenzuolo bianco che da forma a ciò che non si conosce, a quanti sono rimasti fuori dagli elenchi e dalle testimonianze.

Nella città dei templi il corteo è stato organizzato da ALI-Amore Liberta Intervento, coordinamento spontaneo di due volontarie che si occupano di diritti umani, Florinda Vitale e Tiziana Spampinato e dal comitato per la Palestina.

Pochi gli agrigentini che si sono incamminati dietro il Sudario con uno striscione con la scritta “Stop al genocidio”, pochi studenti hanno abbracciato la manifestazione che vuole essere un momento di riflessione collettiva, un momento per non dimenticare tutti quei bambini vittime di un genocidio senza fine.