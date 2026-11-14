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Canicattì, cede il balcone mentre stende i panni: grave una donna

La donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Caltanissetta

Pubblicato 30 secondi fa
Da Redazione

Grave incidente in via Nazionale a Canicattì, dove una donna è precipitata dal balcone della propria abitazione dopo il cedimento improvviso della pavimentazione mentre ritirava i panni. La donna, madre di due bambini, è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine, vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il sindaco Vincenzo Corbo ha disposto l’ospitalità temporanea in albergo per il marito e i figli, in attesa delle verifiche sulla stabilità dell’edificio.

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