Porto Empedocle, al via bonifica e messa sicurezza del centro storico

Il Comune di Porto Empedocle sta lavorando alla bonifica e messa in sicurezza della zona adiacente la Via Seddio nel cuore del centro storico. Questo intervento mira a restituire questo importante spazio alla collettività, rendendolo più sicuro e fruibile per tutti.

“La nostra priorità è la vostra sicurezza e il vostro benessere, e siamo impegnati nel migliorare il nostro bellissimo centro storico per rendere Porto Empedocle ancora più accogliente e vivibile per tutti.Vi terremo aggiornati sui progressi di questo importante progetto. Restate connessi e continuate a supportare la nostra comunità”, si legge in una nota del comune di Porto Empedocle.