Porto Empedocle, riversamento di acque nere tra le abitazioni: la denuncia di un residente

“Da mesi c’è un riversamento di acque nere, abbiamo fatto esposti al comune di porto Empedocle e all’azienda AICA ma senza risposta”; cosi un residente della via Enrico Toti, nella zona dei lidi a Porto Empedocle dove da diverse settimane le acque fognarie fuoriescono da una centralina, si sversano in strada tra le civili abitazioni e poi finiscono in un pozzetto delle acque bianche, terminando la loro corsa in mare.

“La vicenda sembra incredibile, ma purtroppo è vera”, dichiara Claudio Lombardo dell’associazione Mareamico che questa mattina si è recato sul luogo per verificare la situazione; intanto Aica fa sapere che domani verranno effettuati dei lavori di manutenzione della condotta fognaria.