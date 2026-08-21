Porto Empedocle

Porto Empedocle, sventati diversi tentativi di truffa su carta d’identità clonata 

I malviventi, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, hanno contattato i “bersagli” riferendo che la loro carta d’identità elettronica era stata clonata

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Negli ultimi giorni si sono registrati alcuni tentativi di truffa a Porto Empedocle. I malviventi, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, hanno contattato i “bersagli” riferendo che la loro carta d’identità elettronica era stata clonata. I truffatori al telefono si sono anche offerti di effettuare un sopralluogo in casa per un “controllo”. In un caso, probabilmente per permettere di agire indisturbati e trovare l’abitazione libera, una delle vittime è stata invitata a recarsi dai carabinieri. Così ha fatto e i “veri” militari le hanno spiegato che probabilmente vi era in atto una truffa.

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